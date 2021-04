Jacobs: “Con la Superlega Suning si tiene l’Inter. Situazione in miglioramento perché…”

Dopo aver preso in seria considerazione l'idea di vendere l'Inter, Suning ora è pronta a restare in sella

Dopo aver preso in seria considerazione l'idea di vendere l'Inter , Suning ora è pronta a restare in sella. Il giornalista di BeInSports Ben Jacobs, informato sulle ultime vicende societarie di casa nerazzurra, ha dato alcuni aggiornamenti sulla posizione del colosso di Nanchino in merito al futuro societario interista. Jacobs, infatti, avrebbe contattato una fonte interna a Suning, che avrebbe confermato l'intenzione della proprietà nerazzurra di tenersi la maggioranza del club di Viale della Liberazione, cercando al contempo un partner di minoranza che possa aiutare Suning stessa a superare questo momento di difficoltà. Un momento difficile che potrebbe presto finire anche grazie ai guadagni della neonata Superlega, che ai club fondatori potrebbe elargire somme ingenti di denaro.

C'è poi il capitolo Goldman Sachs: la banca ha tempo fa concesso a Suning un prestito dai termini piuttosto stringenti per tempi e tassi d'interesse. La proprietà dell'Inter dovrebbe ripianare il debito a breve, per non incorrere in nuove difficoltà. Questo potrebbe voler dire, secondo Jacobs, che per il club nerazzurro la situazione è in miglioramento, in quanto non è escluso che a breve arrivino nuovi soldi che diano respiro alle finanze della società: