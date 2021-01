In Cina: “Jiangsu, accordo coi giocatori per il pagamento stipendi. Zhang lo invierà a…”

Sono settimane complicate per Suning, che ha interrotto totalmente i propri investimenti nel mondo del calcio a causa delle nuove restrizioni imposte dal governo cinese. Ecco perché Inter e Jiangsu, con la proprietà che è impossibilitata ad immettere capitale nei club e la crisi legata al Covid-19, sono in difficoltà per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei mesi arretrati.

Ma dal portale cinese Sina Sports arriva un’importante novità: nella giornata di oggi il Jiangsu avrebbe trovato un accordo, firmato da tutti giocatori, per il pagamento delle mensilità non ancora saldate. Il modulo verrà poi consegnato da Zhang alla Federcalcio cinese.