In Cina – Jiangsu, la decisione di Suning già oggi? Il rischio di scomparire è concreto

Jiangsu a un passo dal baratro: già oggi potrebbe arrivare la decisione di sciogliere il club che tre mesi fa vinse il campionato

Tre mesi dopo aver vinto il campionato, il Jiangsu vede la concreta possibilità di sparire dai radar del calcio cinese. Secondo quanto riportano alcuni media in Cina, la difficile situazione finanziaria potrebbe rappresentare la fine del club di proprietà di Suning che potrebbe così scomparire.

Pochi giorni fa il patron di Suning, Zhang Jindong aveva rilasciato alcune dichiarazioni che avevano messo in allarme giocatori e dipendenti del Jiangsu. "Chiuderemo e ridurremo le nostre attività irrilevanti".

Zhang Jindong è disposto a vendere il club anche a un solo penny, purché gli acquirenti si facciano carico del debito, circa 63 milioni di euro. In mancanza di di acquirenti, il club potrebbe scomparire e la decisione arrivare a breve, addirittura nella giornata di oggi.

"La squadra campione della Super League Jiangsu Suning sta per sciogliersi. Una squadra campione della Super League cinese è arrivata a questo punto, va detto che questo è doloroso per il calcio cinese e doloroso per il gruppo Suning", riporta un portale cinese.