Jiangsu, ecco le aziende interessate. Ma Suning potrebbe decidere di scioglierlo

Il Jiangsu Fc, che ha vinto il titolo della Chinese Super League (Csl) la scorsa stagione, potrebbe sciogliersi

Se il club, noto come Jiangsu Suning prima di cambiare nome in linea con i nuovi regolamenti della Federcalcio cinese, non potrà ottenere un aiuto dal governo locale, Suning potrebbe cercare di vendere il club gratuitamente o scioglierlo, afferma Soccer News. "La peggiore conseguenza non può essere esclusa: il Jiangsu Fcpotrebbe essere sciolto", spiega.