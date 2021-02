In Cina – Suning cede Jiangsu a zero, chi compra avrà solo i debiti. Il caso peggiore…

Le ultime sul futuro del Jiangsu secondo i media cinesi: c'è anche uno scenario assolutamente da evitare per l'ex club di Suning

Il Jiangsu FC è ufficialmente in vendita. La notizia è riportata da Titan Sport, che riprende quanto riferiscono i media cinesi: sarebbe sufficiente infatti, secondo le indiscrezioni, un solo penny agli acquirenti per ottenere il Jiangsu FC, detentore del titolo di campione di Cina, a condizione di assumersi la responsabilità del debito, stimato in circa 500 milioni di Yen, l'equivalente di 63,77 milioni di euro, la maggior parte dei quali è in stipendi non pagati. Lo scenario peggiore per il Jiangsu FC è però lo scioglimento. Questo succederebbe se Suning non riuscisse a raggiungere un accordo di acquisizione prima dell'inizio della stagione 2021. Secondo i media cinesi, il governo municipale di Wuxi ha mostrato interesse ma le due parti non sono ancora riuscite a raggiungere un accordo.