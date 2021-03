Zhang sr e jr, idee diverse sull’Inter: “Jindong, presa posizione nettissima”

Secondo il Corriere dello Sport, Zhang sr vorrebbe cedere immediatamente l'Inter, a differenza di Steven: qui i dettagli

Sono giorni chiave per il futuro societario dell'Inter, con Suning che a brevissimo prenderà la decisione definitiva. Le scadenze di marzo incombono, le offerte arrivano: ma quale sarà la mossa degli Zhang? Il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza: "Steven Zhang confida ancora di ottenere un prestito ponte di almeno 200 milioni di euro, così da arrivare a fine stagione e, possibilmente, festeggiare lo scudetto da presidente. Il padre, invece, è dell’idea di cedere il club, preferibilmente subito. Il doppio scenario, però, potrebbe fondersi in un’operazione ibrida, vale a dire attraverso un’iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto, via equity, di quote azionarie".