Joao Mario, Inter pronta a chiedere a sua volta danni allo Sporting. Decisione dopo Natale

La querelle Inter-Sporting per Joao Mario non è ancora finita. L'Inter aveva risolto, nel 2021, il contratto con il portoghese che poi si è accordato col Benfica. Lo Sporting, che deteneva una prelazione in caso di cessione ad altri club portoghesi, ha chiesto un risarcimento di 30 mln di euro all'Inter. Inter che, come conferma La Gazzetta dello Sport, è pronta a reagire: