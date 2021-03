Joao Mario, lo Sporting non ha dubbi. “E c’è una promessa fatta all’Inter”

Il club portoghese vuole trattenere il centrocampista in prestito dall'Inter: i dialoghi andranno avanti fino in estate

E' di ieri l'indiscrezione riportata da A Bola in merito alla chiara volontà dello Sporting di acquistare ufficialmente Joao Mario dall'Inter. Nonostante a FcInter1908 non risulti alcuna offerta del club per il portoghese, resta forte l'intenzione di trattenerlo a Lisbona. Spiega infatti Tuttosport in merito all'eventuale proposta da 7 milioni: "Cifra che non consentirebbe ai nerazzurri di mettere a segno una plusvalenza, considerando che a giugno il giocatore che ha un contratto fino al giugno 2022 (e pagato proprio allo Sporting 43.7 milioni nell’estate del 2016) peserebbe a bilancio proprio quei 7 milioni che i portoghesi avrebbero promesso all’Inter. L’intenzione dello Sporting è però quella di assicurarsi il giocatore e per questo non è escluso che da questo punto in poi i club intavolino un discorso che dia i suoi frutti a giugno".