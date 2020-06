Juve, ci risiamo. Marelli: “Negati rigore e rosso al Bologna. Senza senso Var solo per i bianconeri”

La Juventus sbanca il campo del Bologna ma ancora una volta è l’arbitraggio a far discutere. E molto. Anche Luca Marelli, ex arbitro, certifica le sviste a favore dei bianconeri sul suo blog.

Il rigore per la Juve

“Il punto è il seguente: o si puniscono tutte le trattenute in area di rigore (e pertanto si fischiano quattro o cinque rigore con “on field review”) o si interviene secondo la lettera del protocollo, in questo ambito molto restrittivo (come abbiamo specificato in varie occasioni). A mio parere questo è un episodio che avrebbe dovuto rimanere tra gli episodi da moviola e non certo essere deciso mediante ricorso alla tecnologia che, in questo caso, appare chiaramente eccessiva”.

Il mancato rigore per il Bologna

“Al 57esimo minuto proteste del Bologna per un contatto in area di rigore della Juventus tra Barrow e De Sciglio. E proprio con questo episodio emerge l’incoerenza di Chiffi. La posizione è molto simile al rigore assegnato alla Juventus, la posizione di Rocchi anche, la visuale pure.

De Sciglio interviene su Barrow e lo colpisce al piede. Anche in questo caso, proprio per il controllo di Rocchi, è corretto il non intervento del VAR, essendo l’entità di stretta competenza del direttore di gara. Delle due l’una: o si consiglia una “on field review” per entrambi gli episodi oppure (più correttamente) si lascia proseguire in entrambe le circostanze, lasciando le discussioni alle varie moviole. Questo, in ogni caso, è un errore di De Sciglio ed un calcio di rigore”.

La mancata espulsione diretta di Danilo

“In campo è un episodio di difficile lettura e non mi sento di condannare la decisione di Rocchi. Quel che non è giustificabile, però, è la scelta di Chiffi.

Danilo, ben prima di entrare in contatto con Juwara, è già in volo senza controllo del corpo e ad alta velocità. Impossibile evitare di colpire con vigoria sproporzionata la gamba sinistra dell’avversario, peraltro col ginocchio rigido. Fallo da rosso diretto sul quale, però, Chiffi non interviene.

Poco comprensibile”.