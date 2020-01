Repubblica – Juve ha impedito Dzeko-Inter. Paratici vuole impedire anche Alonso: ecco come

Inter e Juve sempre più “nemiche”. Non solo in campo ma anche sul mercato. E non solo con affronti diretti, come accaduto per Lukaku e Kulusevski.

Valgono anche i dispetti indiretti, sottolinea oggi Repubblica.

“Nel giugno scorso, Paratici ha mandato Spinazzola alla Roma e strapagato Luca Pellegrini, con plusvalenza reciproca, per evitare che i giallorossi fossero costretti, in chiusura di bilancio, a dare Dzeko all’Inter. E se la Juve riuscirà a prendere Emerson Palmieri dal Chelsea inibirà il passaggio di Marcos Alonso all’Inter, perché gli inglesi non possono privarsi di entrambi i loro terzini sinistri. I campionati li si cerca di vincere anche così: mettendo bastoni tra le ruote”, scrive il quotidiano.