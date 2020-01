Inter, Marotta ha scelto i nomi: “Se tutto fila liscio questi saranno i 3 rinforzi per Conte”

I nomi ci sono ma serve tempo per poter concretizzare le operazioni. L’Inter, sul mercato, ha le idee chiare ma Antonio Conte dovrà attendere per avere i rinforzi concordati con la società nel periodo più complicato dal punto di vista numerico. Beppe Marotta era convinto di poter disporre già di liquidità frutto delle cessioni ma così non è stato.

L’empasse che si è creata sta infatti rallentando le manovre nerazzurre. L’Inter, spiega la Gazzetta dello Sport, “sperava di poter contare da subito sulla liquidità che avrebbe garantito la cessione di Gabigol, puntando a reinvestire quei soldi nella corsa al centrocampista da regalare a Conte. Che alla fine sarà Vidal. Per tutto il resto si aspetterà l’evolversi del mercato.

Servirebbe ancora un esterno e un vice Lukaku ma prima deve uscire qualcuno. I profili individuati sono Darmian e Giroud, ma ieri per la punta del Chelsea è arrivata una frenata. «Non possiamo lasciar partire i giocatori rimanendo scoperti nel reparto» ha detto Morris, il vice allenatore. Ma da qui al 31 tutto può ancora succedere”.