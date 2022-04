Sky – Inter, in rialzo le quotazioni di Dumfries a destra: Inzaghi decide all’ultimo

Un grande dubbio di formazione in casa Inter per il derby d'Italia di domani. È sulla fascia destra di Inzaghi

Un grande dubbio di formazione in casa Inter per il derby d'Italia di domani. Come riportato da Sky Sport, sulla fascia destra sono infatti in rialzo le quotazioni di Dumfries. Resta leggermente avanti Darmian, ma il ballottaggio verrà sciolto domani all'ultimo da Inzaghi. È regolarmente convocato de Vrij, ma salvo sorprese andrà in panchina visto che ha un solo allenamento in gruppo nelle gambe.