Gds – Juve-Inter, moviola: ok il rigore. Corretti fischi e cartellini. Dumfries su Kostic…

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio i casi da moviola di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. "Il grosso succede agli sgoccioli della partita. Nel recupero Massa fischia rigore per il tocco di braccio di Bremer, che manca il pallone di testa e commette un’ingenuità clamorosa (non c’è fallo di Dumfries su Kostic in precedenza, perché l’olandese stacca molto più in alto, senza fare leva sull’avversario). Penalty corretto, che Lukaku (già ammonito per un’entrataccia su Gatti) trasforma, esultando sotto la curva avversaria".