Juve-Inter, la data non cambia: si gioca senza pubblico? C’è anche un’opzione molto complessa

Dopo il rinvio di Inter-Samp per l’emergenza Coronavirus, in casa nerazzurra si attende di capire cosa succedere per la decisiva gara con la Juve di domenica sera.

“La novità, nel 2020, è uno scenario inedito all’orizzonte: un derby d’Italia decisivo per lo scudetto che si potrebbe giocare a porte chiuse. Oppure, meno probabile e ancora più clamoroso, in campo neutro. L’Italia ha immaginato il ritorno di Conte a Torino per mesi e, tra tanti dubbi, una era la certezza: il rumore. Cori dalla curva ospiti e tanti fischi dalle tribune bianconere. Invece niente, se il Decreto del Governo dovesse essere valido per sette giorni si andrebbe verso 90 minuti senza tifosi. Uno Stadium silenzioso, innaturale, per il giorno più importante e più strano dell’anno”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“La Juventus, in linea teorica, in quel caso potrebbe decidere di giocare altrove, di chiedere lo spostamento in un altro stadio, in una città non coinvolta dalle problematiche del coronavirus. Opzione molto complessa. Gli juventini pensano immediatamente a un paio di successi lontano da Torino: la Coppa Uefa 1990, vinta ad Avellino, scelto come campo alternativo dalla Fiorentina, e lo scudetto 2012 festeggiato a Trieste per l’impossibilità di giocare a Cagliari. A sei giorni dalla partita, almeno la data non dovrebbe cambiare. Juve-Inter si dovrebbe giocare domenica sera. L’ipotesi del rinvio causerebbe grandi problemi: molto complicato trovare una data in cui recuperare. Le due squadre sono in corsa sia in Coppa Italia sia in Europa. Intanto, occhio al dettaglio: l’ordinanza con cui la Regione Piemonte ha sospeso (anche) le manifestazioni sportive ha efficacia fino a sabato 29, come la chiusura dello Stadium – niente museo e tour dell’impianto – decisa ieri dalla Juve.

“In caso di porte chiuse, quanti tifosi dell’Inter deciderebbero di andare comunque a Torino? Inevitabilmente, se porte chiuse saranno, la Juve perderà la spinta di un pubblico con cui ha fatto 34 punti su 36 in A e 9 su 9 in Champions. A proposito, una considerazione su abbonati e titolari di biglietto. Le condizioni di vendita, pubblicate sul sito della Juve, all’articolo 6 prevedono che l’obbligo di giocare a porte chiuse non generi diritto al rimborso. Una situazione per cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento verso la Juve e altre otto società. Non soddisfatti e non rimborsati: si rischia la doppia beffa”, si legge sul quotidiano sportivo.