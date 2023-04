Gds – Juve-Inter finisce come in una rissa tra ubriachi. La speranza è che ripassino…

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus-Inter , è stata caratterizzata dalla rissa scoppiata in campo dopo il gol di Lukaku (a cui sono stati rivolti indegni cori razzisti) e al triplice fischio tra Handanovic e Cuadrado. "Il derby d’Italia, una delle tradizioni più nobili che abbiamo, giocato malissimo, senza coraggio e senza qualità da entrambe le squadre, finisce a pugni, come in una rissa tra ubriachi", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Tre minuti più tardi, un cross di Rabiot trova la difesa sbilanciata, Gosens ha stretto troppo. E Cuadrado è libero di fulminare Handanovic in diagonale. Ferita dalla beffa, l’Inter si rovescia in attacco e al 50’ trova un rigore per braccio di Bremer. Lukaku fa 1-1, festeggia come usa, ma davanti in faccia alla curva bianconera e ciò gli costa il secondo giallo. Cuadrado ha qualcosa da dirgli e si rischia la prima rissa. Al fischio finale, contatto tra il colombiano e Handanovic e tanti altri. Vergognoso Far West nel saloon. Da qui al ritorno del 26 aprile, senza Cuadrado, Lukaku e Handa, la speranza è che Inter e Juve ripassino la propria storia e ne siano degne, almeno a San Siro".