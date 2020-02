CdS – Juve-Inter, possibile rinvio a lunedì: i bianconeri spingono per due motivi, ma…

Un rinvio di 24 ore per consentire l’accesso del pubblico. È questa l’ultima idea sulla quale Figc, Lega Serie A e Juve e Inter. Al momento, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, non dovrebbe cambiare nulla ovvero il ‘Derby d’Italia’ domenica sera ma la situazione potrebbe cambiare.

La Juve continua a tenere aperta la vendita dei biglietti sul sito ufficiale. La speranza è, dopo le parole del ministro dello sport Spadafora sulla possibilità di riaprire gli impianti da lunedì, di giocare davanti ai propri tifosi per non rinunciare all’incasso e non dare all’estero un’immagine devastante dell’Italia in questo momento di difficoltà. Il rinvio di 24 ore creerebbe problemi alla Coppa Italia in vista della semifinale di ritorno tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera. Intanto è stata scartata l’ipotesi di trasmettere la partita in tv in chiaro.