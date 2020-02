La Stampa – Juve-Inter posticipata a lunedì? Il prevedibile ‘no’ dei nerazzurri e altri due ostacoli

La possibilità di riaprire gli stadi dopo il weekend in arrivo cambia gli scenari. Dopo le dichiarazioni del Ministro dello Sport Spadafora, che ha annunciato la possibilità di limitare la chiusura degli impianti sportivi a partire da lunedì 2 marzo, è nata l’idea di spostare la sfida scudetto tra Juventus e Inter, in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, a lunedì per permettere ai tifosi di assistere dal vivo al match.

“La situazione è in continua trasformazione – si legge nell’edizione odierna de’ La Stampa -, ma adesso si sta facendo strada anche la possibilità di rinviare la partita a lunedì sera. Tecnicamente i provvedimenti della Regione Piemonte scadono sabato 29 febbraio, mentre quelli del Governo si spingono fino a domenica 1° marzo. Ufficialmente non c’è stata ancora alcuna comunicazione per quanto riguarda le porte chiuse, e curiosamente la Juve continua a vendere i biglietti per la partita, però l’ipotesi di uno slittamento va a scontrarsi contro l’intasamento del calendario (mercoledì e giovedì c’è la Coppa Italia con entrambi i club impegnati), il prevedibile “no” dell’Inter e il probabile prolungamento delle misure restrittive da parte della giunta regionale piemontese anche per la prossima settimana“.