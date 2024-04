La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson, gioiello di casa Genoa. Come sottolineato oggi da Tuttosport, “si registrano nuovi contatti per provare ad anticipare la concorrenza dell’Inter in Italia e quella dei sempre agguerriti (e ricchi) club della Premier League. Del resto non è un mistero che Giuntoli sia in cerca di attaccanti versatili che possano adattarsi a diverse soluzioni tattiche: l’islandese è compatibile con le necessità bianconere sia per qualità sia per costo del cartellino, che si aggira attorno ai 25/30 milioni”, si legge. In questa stagione con la maglia del Genoa, Gudmundsson ha realizzato 13 gol e 3 assist in 31 partite di campionato.