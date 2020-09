Inter, Candreva: pista Genoa svanita, ma altri 2 club sono sul giocatore. Godin? Marotta…

Nella giornata di ieri c’è stata l’accelerata decisiva per Arturo Vidal. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’a.d. Beppe Marotta ha lavorato sugli ultimi dettagli necessari per il nuovo arrivo, a partire dalla buonuscita di Godin che permette di spalmare i due anni di contratto rimanenti in un nuovo triennale in Sardegna. “L’uruguaiano è nei fatti il nuovo numero 2 della difesa del Cagliari e ciò permette all’Inter di risparmiare un ingaggio da 5,5. Con una cottura leggermente più lenta, si prepara anche l’uscita di Antonio Candreva: svanita la pista Genoa, potrebbe accasarsi in tempi rapidi sempre a Genova, ma in casa Samp, o a Firenze“.

(Gazzetta dello Sport)