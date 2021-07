Inter, Keita ha già parlato con Inzaghi: “Ecco i due sacrificati per prenderlo”

Il Giorno fa i nomi dei calciatori che l'Inter intende lasciar partire per poi affondare per il centravanti senegalese

E' Keita Balde l'ultimo nome che rimbalza in casa Inter per rinforzare il reparto d'attacco. Quello della quarta punta è stato negli ultimi due anni un ruolo praticamente scoperto e l'ultima idea dei nerazzurri, su consiglio di Simone Inzaghi, sarebbe quella di riportare a Milano il senegalese. Spiega in merito Il Giorno: "Il senegalese ha giocato un anno con i nerazzurri conquistando un quarto posto anche grazie a un suo gol nell'ultima e decisiva partita di campionato contro l'Empoli.