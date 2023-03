Kessie-Inter, volontà del giocatore determinante. E per il Barça c’è il caso…

Qualche mese fa quando il procuratore di Franck Kessie, Atangana, aveva bussato alla porta dell'Inter, il club nerazzurro aveva aperto con interesse. I nerazzurri avevano fissato alcune condizioni: il prestito come formula e una parte dell’ingaggio da 6,5 milioni pagato dal Barcellona. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la società catalana ha definitivamente detto no alle condizioni di viale Liberazione. Ma la situazione è in evoluzione come spiega il quotidiano. "Anche perché l’Inter, probabilmente, ha ancora più interesse adesso nel portarlo alla Pinetina, piuttosto che qualche mese fa. Si tratta, però, di aggiornare in termini con cui l’operazione possa essere messa in piedi".