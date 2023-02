Kessie, il retroscena: “L’Inter provò già a prenderlo in questo scambio col Milan”

Il procuratore aveva voluto capire se l’interesse che l’Inter aveva avuto nei confronti del suo assistito in passato era ancora vivo

Quello dell'Inter per Franck Kessie è un interesse mai tramontato. Al club nerazzurro, infatti, il centrocampista ivoriano piace molto da tempo: già dai tempi di Antonio Conte, quando la dirigenza provò ad imbastire uno scambio con il Milan. Lo ricorda Tuttosport.

"Il procuratore aveva voluto capire se l’interesse che l’Inter aveva avuto nei confronti del suo assistito in passato - sia dopo i primi mesi in A con l’Atalanta che ai tempi del Milan quando, con Antonio Conte in panchina, si cercò uno scambio con Vecino -, era ancora vivo e aveva ricevuto feedback assolutamente positivi".