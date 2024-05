Prima del calcio d'inizio di Sassuolo-Inter, il nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV. Queste le sue considerazioni: "Sarà sicuramente una partita difficile contro il Sassuolo. Loro lotteranno per la loro vita, per restare in Serie A. Noi siamo l'Inter e dobbiamo lottare per vincere ogni partita. Siamo campioni, vogliamo vincere e proveremo a farlo anche stasera. Quando arrivi in una nuova squadra non sai mai cosa aspettarti ma Denzel e Stefan mi avevano parlato benissimo del club e dei tifosi, anche della città. E non mentivano"