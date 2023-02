Klinsmann: “Inter da semifinale di Champions. Da tifoso mi godo le crisi di Milan e Juve”

Così l'ex nerazzurro: "Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Apericalcio, Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista del derby di domani col Milan: "Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me, ma anche per i giocatori in campo. Ai miei tempi c'era l'Inter dei tre tedeschi contro il Milan degli olandesi. Erano partite favolose ed equilibrate, ma è stata un'esperienza unica e bellissima. Io ora sono negli Stati Uniti dal 1998, ma seguo sempre il calcio italiano e sono orgoglioso di quanto sta facendo l'Inter.

A me piace come gioca l'Inter, ma in campionato ormai credo sia tardi e che nessuno possa fermare il Napoli. La mia speranza è che possa essere un anno speciale in Champions League per i nerazzurri. Credo possa fare bene perché la rosa è eccezionale e ha già dimostrato di giocarsela con le grandi squadre in Europa. Mi aspetto almeno la semifinale, penso possa arrivarci. Poi non dimentico la Coppa Italia, che sarà meno prestigiosa ma è comunque un trofeo.

Non so perché l'Inter faccia più fatica contro le piccole, magari è un problema di concentrazione. Se si vogliono vincere trofei, queste partite non le puoi sbagliare e direi che le lezioni prese quest'anno sono già state abbastanza. Da interista mi godo il momento difficoltà di Milan e Juventus, come ogni tifoso. Certo il crollo del Milan è inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo.

Scudetto? Penso sia troppo tardi per raggiungere il Napoli, credo sia il suo anno. Vincere il derby contro il Milan resta importantissimo e me lo auguro, ma non credo che il Napoli si faccia rimontare 13 punti, ci vorrebbe qualcosa di clamoroso. Da fuori sembrano un gruppo fortissimo, con un allenatore eccezionale e un pubblico caldo. Ma nel calcio mai dire mai", ha concluso.