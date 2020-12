Covid19, Kolarov si è negativizzato e lavorerà per tornare a disposizione dell’Inter

Kolarov era rientrato dalla Serbia dopo essere stato convocato dalla sua Nazionale perché era stato riscontrato un affaticamento muscolare. Dai test fatti in Italia, dall’Inter, al suo rientro, il giocatore però è risultato positivo al covid19 intorno alla metà di novembre. Dal tampone effettuato in queste ore però il calciatore serbo si è negativizzato. Quindi potrà riprendere il lavoro alla Pinetina che gli permetterà di rimettersi in pari con i compagni e poi mettersi a disposizione di Conte.

(Fonte: SS24)