Gds – Inter, su Kolarov due appunti. Ma è completamente fuori strada chi si chiede…

Aleksandar Kolarov è stato sicuramente uno dei protagonisti in negativo nel derby. Nelle sue tre uscite in nerazzurro, il serbo non ha mai convinto e secondo la Gazzetta dello Sport è “decisamente l’acquisto fin qui meno riuscito per rendimento espresso“.

“Due piccoli appunti, al riguardo: chi si interroga sul ruolo del serbo è fuori strada, perché da tempo ormai non fa più l’esterno di fascia, non è certo un’iniziativa di Antonio Conte vederlo nei tre di difesa. Altro post-it: l’aspetto difensivo non è mai stato il pezzo forte della casa, neppure quando Kolarov correva in Premier stupirsene oggi è al di fuori di ogni logica. Resta piuttosto da capire se nel gioco dei contrappesi, alla lunga sarà più quel che si guadagna con lui in campo in fase di impostazione rispetto a quel che si perde in marcatura“.

(Gazzetta dello Sport)