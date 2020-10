Frosio (GdS): “Kolarov? Un’idiozia fargli fare il centrale. C’è una cosa che aiuterebbe Conte”

Alex Frosio ha analizzato alcuni momenti del derby lato Inter: “Rigore di Kolarov. Al di là delle tante indisponibilità, prenderlo per fargli fare il centrale per me è un’idiozia. Avesse fatto un giovane gli errori che fa lui, si giocherebbe il posto per tre mesi”.

Sistema di gioco e filosofia del tecnico: “Conte è lo stesso che al primo anno di Juve switchava da 4-3-3 a 3-5-2 a seconda delle esigenze. La testardaggine che ha sviluppato negli anni, fino ai dogmi attuali, non la capisco. Un po’ più di elasticità, con una rosa così varia, credo aiuterebbe lui e l’Inter”.