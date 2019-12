Kulusevski, sarà una sfida Inter-Juve. Ma per il gioiellino i nerazzurri si sono già mossi

L’Inter si sta muovendo con decisione sul mercato e l’obiettivo numero uno, probabilmente per giugno, è Dejan Kulusevski . Il giocatore ha estimatori anche all’estero, ma la sua volontà è quella di giocare ancora in Serie A e questo fattore è sicuramente positivo per la trattativa nerazzurra. L’Inter se la dovrà vedere con la Juventus.

“Questa volontà da parte del giocatore sarebbe stata già espressa nel corso dei primi sondaggi condotti da alcuni club esteri. E’ un fattore che contribuirebbe a delimitare geograficamente l’asta intorno a questo formidabile calciatore, dotato di un repertorio completissimo. Basta consultare le statistiche della Serie A in corso per rendersene conto: Kulusevski è presente nelle classifiche dei migliori assist-man, ha già realizzato 4 gol ed è il secondo calciatore del campionato per chilometri percorsi dopo Brozovic (sono gli unici due oltre i 12 chilometri medi a partita). Se prevarrà la volontà di Kulusevski di restare in Italia, l’Inter se la dovrà vedere solo con la Juventus. Un avversario ovviamente non arrendevole, ma comunque uno scenario migliore rispetto a un confronto internazionale con altre big europee.