Kulusevski: “No all’Inter? Avevo un dubbio su Conte. San Siro magnifico: ho vomitato per…”

È stato vicino all’Inter. Poi lo scatto decisivo della Juventus e la firma con il club bianconero. Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma ma già di proprietà della società torinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando i motivi della scelta: “Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.

Invece l’Inter ha preso Eriksen: che sta faticando.

“Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo”.

Anche Tonali è conteso da Inter e Juve. Suggerimenti?

“Sandro è fortissimo, è normale che lo cerchino in tanti. Non mi sento di dargli consigli: scelga col cuore ciò che è meglio per lui”.

Le sensazioni più forti?

“Al debutto a S. Siro con l’Inter: uno stadio magnifico. Ero sereno in apparenza, ma nell’intervallo ho vomitato per lo stress: un 2-2 indimenticabile”.