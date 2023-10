La Russa: “Inter vuole squadra B. Stadio? Vorrei San Siro da soli. Nessun segnale cessione Zhang”

Intervenuto a margine dell'Assemblea dei Soci svoltasi stamattina, Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha parlato così del CdA: "E' andata bene, non ho preso la parola perché non c'era motivo, è la prima volta: poi in privato ho chiesto a che punto è il progetto di far giocare l'Inter in Lega Pro. E' dai tempi di Mourinho che non prendiamo giocatori dalla Primavera e li facciamo diventare titolari in prima squadra. E ragazzi in gamba ne sono usciti. Poi abbiamo chiacchierato sullo stadio: l'idea di restare a San Siro da soli è quella che mi piace di più.