La Russa: “InterSpac, ci sto! E porterò sostenitori che acquistino quote e…”

Così Ignazio La Russa: "InterSpac intende realizzare un importante progetto di azionariato popolare al fine di rafforzare l'Inter"

Sono disponibile ad impegnarmi in prima persona e in qualita' di Presidente dell'Inter Club Parlamento a sostenere il progetto e a cercare nuovi sostenitori che possano acquistare quote, anche piccole, estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter e tenerla ai vertici del calcio italiano e mondiale".