Marc Lasry interessato all’Inter? CorSport: “Ha già fatto operazioni simili, Zhang…”

"Nella sua carriera Lasry ha spesso investito nelle società in sofferenza, ricavando in molte occasioni utili importanti. È nel mondo dello sport, con i Bucks, dal 2014 e ha come socio Wesley Edens. Da capire se l'interesse di Lasry sarà confermato e se eventualmente punterà ad acquistare una parte delle quote (Zhang cerca qualcuno che compri il 30% di LionRock) o, come dice la sua storia, a diventare azionista di maggioranza".