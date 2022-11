Qatar 2022, Lautaro: “Sono contento, avevamo bisogno della vittoria. Ora un’altra finale”

Non è stata la miglior serata per Lautaro Martinez, poco coinvolto e in genere poco incisivo nella fase offensiva dell'Argentina

Non è stata la miglior serata per Lautaro Martinez, poco coinvolto e in genere poco incisivo nella fase offensiva dell'Argentina di Scaloni nella partita contro il Messico. L'attaccante dell'Inter, al termine della vittoria per 2-0 dell'Albiceleste, ha parlato così ai microfoni di ESPN: