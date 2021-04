Lautaro, il Barcellona getta la spugna. L’Inter ha in casa il titolare dell’Argentina

Il calciatore è cresciuto molto con Antonio Conte e vuole essere protagonista del futuro nerazzurro

Sul Corriere della Sera di oggi si legge: "L’arrivo di Conte lo ha trasformato in un giocatore completo, capace di farsi notare anche in Europa, segnando ben 5 reti nella scorsa Champions League. Il miglioramento è stato netto, a livello tattico, tecnico e di maturità. Il potenziale è esploso, non a caso il Barcellona lo ha corteggiato a lungo prima di gettare la spugna per problemi economici. Oggi l’Inter si ritrova di fatto in rosa il centravanti titolare dell’Argentina che ha solo 23 anni", conclude il quotidiano.