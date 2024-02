Con Barella la linea sarà più o meno la stessa e anche lui aumenterà in maniera significativa il salario: dagli attuali 5 milioni ad almeno 6,5. Perché, attenzione, Nicolò ha mercato lo ha avuto in passato (c'è stata una richiesta importantissima nel finale del mercato estivo che non è stata neppure presa in considerazione) e lo avrà in futuro".

Dumfries nicchia, Inzaghi...

"Dumfries nicchia e per ora resta in scadenza nel 2025 (ma chissà che non cambi idea...); Calhanoglu e Bastoni, con tanto di aumento, sono stati già sistemati la scorsa estate, come il tecnico Inzaghi, ma se arriverà la seconda stella (dopo aver alzato la Supercoppa e in attesa di vedere cosa succederà in Champions...), l'allenatore di Piacenza può iniziare una nuova stagione con il contratto in scadenza dopo 12 mesi ovvero il 30 giugno 2025, data in cui potrebbe essere in corsa per la vittoria Mondiale per club? Risposta facile: no. Se chiuderà la stagione alla grande, gli sarà riconosciuto un nuovo contratto. Più ricco e da firmare con meno fretta rispetto a quello di Barella e Lautaro. Ma... il premio arriverà pure per lui".