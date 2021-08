Lautaro, questa la comunicazione Inter. “70mln? No, ecco la cifra choc rifiutata”

La dirigenza di viale della liberazione ha rifiutato la proposta ufficiale degli Spurs in pieno accordo con l'attaccante argentino, che vuole restare a Milano

Ha fatto tremare tutti l'indiscrezione lanciata ieri dal Times secondo la quale era tutto fatto per il passaggio di Lautaro Martinez al Tottenham. Dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, un'eventuale partenza dell'argentino non andrebbe assolutamente giù ai tifosi e a Simone Inzaghi. Ma il club nerazzurro sembra voler blindare a tutti i costi il suo numero 10, come spiega il Corriere dello Sport: "La dirigenza di viale della liberazione ha rifiutato la proposta ufficiale degli Spurs in pieno accordo con l'attaccante argentino, che vuole restare a Milano nonostante la partenza dell'amico Big Rom. Caso chiuso definitivamente? Vedremo perché da Londra, dove lavora l'ex amico di Marotta, il dt del Tottenham Paratici, non hanno perso le speranze (anzi...) di avere il bomber capace di vincere la Coppa America al fianco di Messi.

Nella City e dintorni sono convinti che il mercato in uscita nerazzurro non sia ancora chiuso, mentre l'Inter assicura di non ci saranno altre partenze di top player. Nelle prossime tre settimane capiremo chi avrà ragione. Il Tottenham ha messo sul tavolo per Lautaro 85 milioni più 10 di bonus, una cifra ben superiore ai circa 71 milioni di euro (60 milioni di sterline) più bonus che diversi media inglesi indicavano come la proposta destinata a far crollare le resistenze nerazzurre. La risposta interista all'offerta ufficiale degli Spurs è stata invece negativa: «Martinez non è in vendita e il nostro mercato in uscita è concluso». Nei prossimi giorni capiremo se il presidente Levy insisterà".