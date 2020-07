Lautaro: “Volevo tanto fare gol, ha un valore importante. Dovevamo cambiare pagina”

Vittoria e secondo posto. L’Inter batte 3-1 il Torino e sale in classifica, supera l’Atalanta e raggiunge la Lazio. A fine partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Lautaro Martinez:

“Volevo tanto fare gol, erano tante partite che non facevo gol. Siamo contenti per la vittoria e i tre punti. Il gol ha un valore importante, erano tante partite che non riuscivo a segnare. Sono contento perché la squadra ha vinto, abbiamo dimostrato carattere e forza. C’era tanta voglia di cambiare pagina, dovevamo cambiare immagine dopo aver perso tanti punti. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficile, siamo contenti della vittoria e di essere al secondo posto”.