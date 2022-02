Sky – Inter, nel derby la coppia d’attacco sarà Dzeko-Lautaro: il Toro oggi si allena in gruppo

Con ogni probabilità, sarà Lautaro Martinez ad affiancare Edin Dzeko in attacco nel derby di sabato pomeriggio contro il Milan

L'attaccante, tornato dall'Argentina con un charter, si allenerà già oggi pomeriggio con i compagni di squadra nel centro d'allenamento dell'Inter di Appiano Gentile, motivo in più che spingerà Inzaghi a preferirlo ad Alexis Sanchez che, al contrario del Toro, arriverà solo in giornata a Milano e inizierà ad allenarsi con il resto della truppa solo da domani. In particolare, come riferisce Sky, Sanchez domani partirà con un lavoro di scarico, per svolgere il primo allenamento solo sabato, nella rifinitura prima della partita. Insomma, tutto lascia pensare che sarà lui ad affiancare Dzeko in attacco.