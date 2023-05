Lautaro, sono 75 i gol in Serie A: agganciato Corso. E che numeri con l’Inter!

L'attaccante argentino è risultato decisivo contro la Lazio con una doppietta, la tredicesima in nerazzurro

Il protagonista assoluto del successo dell'Inter sulla Lazio è stato Lautaro Martinez: l'attaccante argentino, entrato nella ripresa, è risultato decisivo con una doppietta, che lo proietta a quota 17 reti in campionato, 21 in stagione. I numeri del "Toro" in maglia nerazzurra sono in costante aggiornamento, e lo issano sempre più in alto nella storia dei marcatori interisti.

"Lautaro ha spezzato un digiuno casalingo di gol che durava da 384 minuti. Si è trattato della tredicesima doppietta in maglia Inter (9 in A, 2 in coppa Italia, 2 nelle coppe europee), due gol che portano il bottino del Toro a 95 reti in nerazzurro su 228 partite ufficiali.

Alla Lazio sono adesso 5 i gol del "Toro", terzo bersaglio preferito da quando gioca in Italia (come la Salernitana); di più ha segnato contro Milan (7) e Cagliari (8). Con queste due marcature Lautaro ha agganciato Mario Corso (75 reti) al 10° posto nella classifica all-time dei giocatori dell'Inter con più gol segnati in Serie A. Inoltre, per il terzo anno consecutivo in A, Lautaro supera quota 15 gol stagionali in campionato: ora sono 17. Nessun altro giocatore di Serie A ha avuto questa continuità realizzativa".

(inter.it)