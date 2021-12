La Gazzetta critica Lautaro: “Su Erlic vendetta misera, non da big. E la scenetta con Calha…”

Una prestazione a due facce, quella di Lautaro Martinez, secondo la Gazzetta dello Sport: ecco i nei della serata

"Lautaro a due facce. Decisivo, ma poteva inguaiare i suoi andando a far fallo, a palla lontana, su Erlic. Una vendetta misera, non da grande giocatore, che un altro arbitro poteva interpretare più severamente. Ammonizione per noi giusta, ma “rosso” diretto all’intenzione. Per non farsi mancare niente, Lautaro prende palla e pretende di battere lui il rigore. La scenetta con Calha non è il massimo. E se avesse sbagliato?".