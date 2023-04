Lautaro: “Non dobbiamo più perdere punti. Critiche verso di me? Sono normali perché…”

Ecco le dichiarazioni a DAZN del giocatore nerazzurro Lautaro Martinez dopo il match di San Siro con la Lazio

L’Inter vince 3-1 contro la Lazio in rimonta e si porta a quota 57 punti alla pari di Milan e Roma. All’iniziale vantaggio di Felipe Anderson, rispondono Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens, con due assist di Lukaku. Ecco le dichiarazioni a DAZN del giocatore nerazzurro Lautaro Martinez dopo il match di San Siro:

"Sicuramente un messaggio per noi, per la squadra, per la gente. Un'altra volta hanno dimostrato l'amore per l'Inter, sono stati un giocatore in più oggi i tifosi, siamo molto contenti per aver ribaltato la partita, abbiamo giocato un gran calcio. Dobbiamo continuare così.

La palla che non entrava? Come ho detto prima, abbiamo bisogno di tutti, di risultati, di punti per la corsa Champions. Non dobbiamo più perdere punti. È importante oggi.

Critiche verso di me per i periodi senza gol? Tutti i giorni arrivano critiche, è normale, sono qui da 5 stagioni e sono cresciuto ogni stagione. Devo continuare a farlo ogni giorno, io penso a me stesso, alla squadra e al club".