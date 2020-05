Lautaro, distanza Inter-Barcellona molto più alta di quanto scritto dai media: addirittura…

Lautaro Martinez è già del Barcellona, come sostengono e sperano i dirigenti del Racing Avellaneda e del Liniers, allettati dalla percentuale sulla rivendita? Non proprio.

Anzi, la trattativa tra nerazzurri e catalani è piuttosto lontana dalla fase calda, nonostante i racconti dei media spagnoli. Niente dirittura d’arrivo per El Toro in Catalogna, ci sarà da lavorare parecchio dalle parti di Barcellona per cercare di avvicinare la valutazione fatta dall’Inter.

L’offerta arrivata dalla Spagna è la solita: 50 milioni di euro più due contropartite. Un’offerta che non solletica per niente Beppe Marotta, che vuole almeno 90 milioni cash per lasciar andare l’argentino alla corte di Messi.

Novanta milioni e una contropartita tecnica, Firpo su tutti. Una distanza di ben 40 milioni di euro. Una distanza che il Barcellona vuole colmare con un giocatore, una distanza che l’Inter vuole colmata solo con un assegno.