Gds – Lautaro, l’Inter rifiuta la prima offerta del Barça e replica così. C’è chi giura…

È sempre molto forte il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. Sia l’Inter sia il club catalano non hanno voglia di trascinare troppo per le lunghe la trattativa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, una prima offerta del Barça è stata già rigettata dai nerazzurri e “prevedeva un cash di 50 milioni oltre all’inserimento di due contropartite tra Vidal, Rakitic, Umtiti, Semedo e Firpo. L’Inter ha replicato confermando il gradimento solo per quest’ultimo, ma chiedendo evidentemente di alzare la parte cash. Le parti devono ancora avvicinarsi sensibilmente. Ma c’è chi giura che lo faranno presto. Di più. Oltre alle parole del presidente del Racing Avellaneda, ex club di Lautaro, vanno registrate quelle di Carlos Pedro, patron del Liniers, club nel quale il Toro è cresciuto «La mia sensazione è che l’accordo sia già chiuso e che le due società stiano aspettando la ripresa dell’attività per annunciarlo»“.

(Gazzetta dello Sport)