Lautaro sfida Tomori, a caccia di un’altra finale. Inzaghi ha un’idea chiara per attaccare

Il tecnico dell'Inter spera che col movimento di Dzeko Thiaw possa venire fuori, mentre Lautaro si giocherà l'uno contro uno con l'inglese

Per l'Inter sarà fondamentale cercare il gol e non difendere il risultato. Dovesse arrivare un gol per i nerazzurri, la situazione cambierebbe e non di poco. Per questo Inzaghi si affida allo stato di forma di Lautaro e Dzeko. L'argentino, dopo aver trionfato ai Mondiali con l'Argentina, cerca un'altra finale.

"Lautaro va per un’altra finale, Tomori per dimenticare Riad. È uno dei duelli che decide la Champions, da qui passa Istanbul. In Supercoppa stravinse l’argentino, il rossonero rimediò una figuraccia che ancora adesso fa male. La speranza di Pioli è che sia la molla per una serata da dominatore. E sì che ne ha bisogno, l’inglese. Perché stasera avrà anche il compito di guidare un reparto tutto: vicino a lui non ci sarà Kjaer ma Thiaw, che certo non ha l’esperienza dalla sua. Tomori per sé e per tutti, allora. Tomori contro il Toro, con l’obiettivo di colorare una stagione piena di alti e bassi", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Non una serata semplice. Perché Lautaro ti costringe ad avere un livello di concentrazione sempre elevato. E sotto questo aspetto il centrale di Pioli ogni tanto è andato in difficoltà. Il Toro è in un periodo di forma eccezionale, sia dal punto di vista fisico, sia sotto il piano mentale. L’ingresso in campo con il Sassuolo, nel secondo tempo, è stato perfetto. Nelle idee di Inzaghi, con Dzeko che proverà a portar fuori Thiaw, c’è proprio quella di lasciare all’argentino all’uno contro uno, avendo davanti Tomori. Sarà un duello fatto di velocità, che Lautaro vorrà giocare il più possibile palla a terra: dopo il Mondiale, per lui ora è caccia alla Champions", spiega il quotidiano.