Lautaro esempio da seguire. L’Inter indica la via giusta: il Toro è leader e avrà la fascia

L'attaccante argentino si è dimostrato guerriero in campo e leader fuori. Per questo nella prossima stagione vestirà la fascia

Momento delicato per l'Inter che dopo la sconfitta con il Bologna deve per forza reagire. Serve carattere, come dimostrato da Lautaro Martinez.

"L’Inter vorrebbe, però, che da qui in avanti tutta la rosa sia popolata da piccoli o grandi... Tori. Nel senso di guerrieri alla Lautaro, che nel dopo-Bologna ha parlato da leader consumato, prendendosi responsabilità e colpe e allontanando gli alibi. L’atteggiamento è piaciuto ai dirigenti che gli darebbero subito l’onore della fascia, ma aspetteranno il prossimo anno per equilibri di spogliatoio. Intanto, lo coccolano e lo eleggono a modello per un finale diverso in A", spiega La Gazzetta dello Sport.