Lautaro ha la fiducia di Inzaghi: alla Pinetina convinti di una cosa. E raccontano…

Il Toro, un solo gol nelle ultime dieci partite, ha la fiducia del tecnico nerazzurro

Come per tutti gli attaccanti, arriva quel momento in cui il gol non arriva. È la situazione in cui si ritrova Lautaro, per il Toro un gol nelle ultime dieci partite. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la fiducia di Simone Inzaghi non è mai venuta meno.