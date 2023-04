Lautaro: “Non contenti della classifica, per noi tutte finali. Le rotazioni in attacco…”

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Lazio: "Con la Lazio spareggio per la Champions? Da qui alla fine tutte le partite per noi saranno una finale, sappiamo che abbiamo perso punti importantissimi e siamo oggi in un momento di classifica che non va bene, quindi tutte le partite da qui in avanti saranno importanti. Le rotazioni in attacco? Tutti stiamo bene, questo vuol dire che l'allenatore può fare rotazioni e le fa bene, anche se uno vuole giocare bene. Ci sta, giochiamo ogni 3 giorni, stiamo tutti bene e questo è importante.