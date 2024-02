In casa Inter è tempo di rinnovi. Il club nerazzurro vuole blindare le colonne portanti della formazione di Inzaghi . Se per il tecnico il discorso verrà trattato in estate, coi giocatori si lavora da tempo e marzo potrebbe essere un mese decisivo per Barella e Lautaro.

"Per l’argentino i giorni di Madrid saranno importanti, perché in quei giorni il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio vedrà l’agente del Toro, Alejandro Camano. Per tutti e due si tratta di una scelta di vita. Perché a Lautaro non sono mancate le offerte economiche e sportive per andar via. L’Inter sta studiando, per Barella come Lautaro, l’idea di far partecipare i giocatori agli incassi che il cammino internazionale della squadra garantisce alla società. In estrema sintesi: quanto più l’Inter guadagnerà dal percorso in Champions, o dal futuro Mondiale per club, tanto più i giocatori vedranno aumentare il loro ingaggio", spiega La Gazzetta dello Sport.