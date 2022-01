InterNazionali, Lautaro in gol con l’Argentina. 90 minuti per Sanchez e Vecino

Sudamericani nerazzurri protagonisti nelle gare di qualificazione ai Mondiali: il Toro decide la sfida con il Cile

C'è tanta Inter nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 andate in scena nella notte in Sud America. Grande protagonista è stato Lautaro Martinez: l'attaccante nerazzurro (sostituito al 78') ha segnato la rete del definitivo 2-1 nella sfida tra la sua Argentina e il Cile del compagno di squadra Alexis Sanchez, rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro. Per il Toro sono ora 18 i centri con la maglia della Seleccion. Nel match tra Paraguay e Uruguay, vinto per 1-0 dalla Celeste, 90 minuti anche per Vecino.