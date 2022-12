Lautaro, voglia di Inter. “Non farà come Hakimi e Lukaku. Chi gli sta vicino sa che…”

"Nel mercato ci sono due diverse tipologie di trattative. Ci sono quelle “stimolate” da un calciatore, cercate magari attraverso la richiesta di una cessione. E poi ci sono quelle “mosse” dalle società proprietarie del cartellino, che coinvolgono il giocatore solo in un secondo momento. Bene: Lautaro non sarà mai protagonista di una cessione della prima tipologia. Non sarà mai lui a chiedere all’Inter di andare via. Non forzerà mai la mano, per intendersi, come accaduto in passato con Lukaku e Hakimi. L’ha dimostrato rinnovando il contratto un anno fa, nonostante gli interessi di diversi club, Tottenham in testa. E lo ribadisce ogni volta che può ai dirigenti e a chi gli sta intorno. L’Inter è la sua Argentina. E questo scudetto, un altro Mondiale da vincere", spiega La Gazzetta dello Sport.